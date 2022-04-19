港議員趙家賢遭咬耳案 被告判囚14年半

此名52歲的被告陳真被控於2019年11月3日，在太古城中心外非法傷害和襲擊共4人，因此受到陪審團裁定3項蓄意傷人罪及1項普通襲擊罪名成立。

「光復台灣」引起糾紛

其中，時任區議員趙家賢的左耳遭到陳真咬掉，最終導致需移除左耳。另外3名受害人之中，一對夫妻遭陳真持刀刺傷，另一名女士則遭到推擠、拳打腳踢。該案法官張慧玲今日在香港高等法院判刑，稱被告咬掉趙家賢耳朵的行為「非常野蠻，令人難以置信」。

案發當時，陳真在太古城的一家商場外高喊「光復台灣」，一名男子和兩名女士聽見之後與他對峙，遭到陳真以刀襲擊。一旁前往查看的區議員趙家賢在試圖制止陳真時，也被陳真襲擊，左耳被咬掉了一部分。

遭「私了」法官酌情減刑

襲擊事件發生後，陳真被大量人群包圍，遭到其中多名男子毆打。法官考慮被告案發後遭「私了」，其腦部也受重創，在酙量減刑之後，最終判刑14年半。

為陳真辯護的律師此前稱，陳真在襲擊前曾飲酒，且因失業而長期有精神問題。

他與妻子及患自閉症的女兒同住，曾入住精神病院治療，一直以來服用抗抑郁及癲癇藥物。根據陳真的精神報告指，他還曾拿刀指向妻子的喉嚨，其妻受到驚嚇後報警處理。

陳真在事後向4名受害人道歉，表示因一時沖動，造成受害人的創傷，他感到非常後悔和內疚。目前，他與趙家賢的民事賠償案已達成庭外和解，而和另名3名當事人的民事訴訟案仍繼續進行中。

（美聯社、香港01、香港電台）

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