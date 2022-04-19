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親共港媒：太平島若供美戰機起降 解放軍將奪島收回

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
太平島將延長跑道，港媒恐嚇若讓美軍機起降，解放軍將取回太平島控制權。（GOOGLE EARTH）
太平島將延長跑道，港媒恐嚇若讓美軍機起降，解放軍將取回太平島控制權。（GOOGLE EARTH）

台灣計畫將南沙太平島現有1150米的跑道，延長350米至1500米，必要時供戰機起降。親共的中評網稱，台灣若讓美機艦降落或停靠太平島，解放軍應果斷取回太平島控制權。

台灣準備浚深太平島的碼頭並延長100公尺，以及延長跑道必要時供戰機起降。我空軍回應媒體詢問時表示，太平島跑道運作正常，相關說法純屬臆測，空軍沒有評論。

中評網刊文稱，外界猜測台灣是為未來美國軍機在太平島起降做準備。同時，綠營的政客與專家則不掩飾有關計畫的真實性，並視為象徵台美合作反制中國在南海的軍事擴張行為。

報導稱，2018年，台灣親綠智庫提議租借太平島給美國；2021年3月底，美台簽訂「海巡合作備忘錄」，有將太平島和東沙群島漸漸變成美國海巡艦在南海基地的企圖。

文章說，南沙太平島是中國領土，目前由台灣控制。太平島所在的南海是非常敏感的區域，越南、菲律賓等國也盯緊那裡的動態。無論是租借太平島給美國，或加長跑道供美機起降，都非常危險，不可以發生。太平島不可作為交易籌碼，不可以進行試探、鋌而走險。

台美勾連的下一步若是太平島，如果台灣方面為求得美軍所謂保護而將太平島「雙手奉上」，大陸絕不會輕饒。網上有很多聲音認為，一旦外國機艦降落或停靠太平島，中國大陸應果斷取回太平島控制權。

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