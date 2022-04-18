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香港裁定李家超提名有效 特首唯一候選人
在完成香港行政長官（特首）選舉的提名後，香港特區候選人資格審查委員會（資審會）18日在憲報刊登公告，已完成審查李家超作為2022年行政長官選舉候選人的資格，並裁定其提名有效。
李家超是前香港政務司長，他在雨傘革命後，成為第一位警察出身的香港保安局長，並在經歷反送中抗爭、香港國安法制定後，升任為政務司長，接著於本月6日辭職，參選香港特首。
在此之前，香港本屆特首選舉於3日起接受提名，16日截止，但由於香港15日起連放四天復活節假期，因此李家超於14日下午5時，提前成為唯一一個繳交提名表格的候選人。
據香港資審會公告，在提名期限內，選舉主任共收到1份提名表格，該候選人為李家超，獲得的有效選委提名數為786名。
公告指稱，資審會負責審查並確認候選人資格，包括就是否擁護《中華人民共和國香港特別行政區基本法》、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件作出決定。同時，根據香港基本法附件一規定，特首候選人必須獲得不少於188名選舉委員會委員的提名，且五個界別中每個界別參與提名的委員須不少於15名。
香港第六屆特首選舉將於2022年5月8日舉行，將由1500名選委會委員以一人一票選出，投票數過半當選。
在中共中央支持下，李家超幾乎篤定成為下屆香港特首，武官出身的他，也將代表著過去文官治港的香港政制體系遭到打破。有分析指，北京當局認為，「文下武上」更有利於香港國安法的落實。
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