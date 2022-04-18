國台辦：民進黨蓄意利用烏克蘭局勢誤導台人與國際輿論

蔡英文與賴清德日前於「海內外台灣國是會議上」齊聲表示在關心烏克蘭局勢的同時，要堅持守護台灣主權。對此，國台辦發言人馬曉光於18日回應批評，民進黨錯判形勢，並蓄意利用烏克蘭局勢誤導台灣民眾與國際輿論。

馬曉光進一步指出，民進黨一是販賣「兩國論」謬論，歪曲台灣是中國一部分、台灣問題是中國內政事實；二是掩蓋民進黨謀「獨」挑釁，導致台海局勢陷入緊張動盪的事實；三是追隨外部反華勢力，充當「以台制華」、遏制中華民族發展的戰略棋子。

他提到，民進黨錯判形勢，利令智昏，沈迷於依仗外部勢力謀「獨」挑釁，撐腰壯膽。同時也暴露民進黨缺乏底氣，不斷給自己灌「迷魂湯」、吃「定心丸」的色厲內荏。

馬曉光強調，「台灣是全中國人民的台灣，台灣前途由全體中國人民共同決定。中國人民有壓倒一切的勇氣和能力維護國家主權與領土完整。」他還說，民進黨無論如何乞憐、勾結外部勢力謀「獨」挑釁，都難逃搗亂、失敗，再搗亂、再失敗，直至滅亡的歷史鐵律。

蔡英文與賴清德16日於世界台灣人大會、台灣國家聯盟合辦的「第11屆海內外台灣國是會議」以錄影視頻形式致詞。蔡英文表示，俄烏戰爭是民主自由國家面對威權主義威脅，而大家關心烏克蘭也關心台灣，台灣立場就是堅持守護主權、守護民主；賴清德則說，應該團結合作，守護台灣主權，維護民主，確保台灣前途由台灣人民決定，避免台灣成為第二個烏克蘭。