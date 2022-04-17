胡錫進：大陸已沒退路 台海引爆點或已不遠

美國6名跨黨派議員14日晚間抵達台灣訪問，解放軍東部戰區15日出動海空軍力量在東海當面和台島周邊組織聯合戰備警巡，以示警告。大陸環球時報前總編胡錫進稱，台海局勢如今山雨欲來風滿樓，大陸沒的退了，真正的爆點或已不遠。

胡錫進16日在其個人微博表示，中美彼此現在毫無信任，加上台灣當局在上演逐漸失控的對抗遊戲，展示各自的決心。

美台高官互訪是他們升級對抗最容易操作的突破口，中國大陸則把解放軍開展軍事活動作為回應。大陸這邊即使再克制，這個三方遊戲玩到盡頭，上升為直接軍事對抗將是極高概率的，它或是戰爭，也可能是高強度的軍事危機，所產生的衝擊力將是根本性的。

他說，現在需要大陸民眾對台海局勢的攤牌加快累積心理準備了。客觀說，這種準備是欠缺的。那些在網上嘲笑大陸「把紅線又（往後）移動了」的人，都是沒做好這種準備的，表明他們以為台海衝突還很遙遠。如果大陸真有不斷後退的空間，那倒好了。現在真正的危險是，大陸沒的退了，憋了大招，但是美台誤判了，又往前跨一步，台海就此翻開攤牌的新一頁。

他說，大陸和台灣這兩邊，台灣對迎接戰爭所做的心理動員已經超過大陸，他們那邊的一些戰爭演習深入到了民間，新近還發行了全民戰爭手冊。「我們這邊的軍事鬥爭準備基本局限在在了軍隊，民間極少參與」。

政府的警告都面向了台灣當局，對內則大多採取「不炒作」的低調策略，把民眾的感受保護得太好了。這需要調整。既然台海衝突的風險真實存在，而且越來越高，就要讓大陸民眾充分知情，這對危機一旦到來時全社會迅速適應變局至關重要。另外，大陸民眾都不相信台海衝突在臨近，台灣那邊怎會有真正的危機感？他們的有恃無恐怎麼能不變本加厲？

胡錫進稱，「我覺得大陸民眾有心理準備，仗沒太打起來，一些軍迷失望地抱怨幾聲，比突然攤牌大家備感意外要好得多」。

他說，中美發生高強度對抗越來越難避免，而頭號可能因為錯誤互動而導致衝突爆發的地點就是台海。「中國大陸如果現在不加緊未雨綢繆，或將致我們自己於嚴重被動中」。

他表示，中國已經處在高風險的位置上，「無論我們有多少外交智慧，有多少戰略定力，加強針對台海的全面備戰都是必不可少的」。

他說，「讓我們別光唱『2035年坐著動車去台北』，我們還要準備因為台灣問題經歷嚴峻挑戰和困難。我當然希望台灣問題能夠隨著中國逐漸強大起來而以不戰屈人的方式和平解決，但如果美國不給我們時間怎麼辦？我們必須有應對最壞情況的底線思維」。