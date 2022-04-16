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香港海域傳運油輪爆炸！釀1死6人受傷

香港01 / 記者凌逸德／報導
男傷者送往東區醫院。香港01記者陳浩然／攝影
男傷者送往東區醫院。香港01記者陳浩然／攝影

香港以東300公里外有運油輪爆炸，導致1死6傷。今日（16日）下午3時55分，香港警方接獲報案，指在香港水域以外有運油輪爆炸，船上7名船員受傷，有人傷勢嚴重，其中一名傷者身體三成皮膚二級燒傷，政府飛行服務隊前往救援。其中3名傷勢嚴重的傷者及3名輕傷者獲救後，分別被送往東區醫院及瑪麗醫院救治，另有一人當場證實不治。晚上8時許，3名傷者由直升機送抵東區醫院，其中兩人清醒坐在推床上，身體有明顯的燒傷情況，另一人則臥床及以毛氈遮上臉容。

政府飛行服務隊指出，下午4時05分，政府飛行服務隊接獲香港海事救援協調中心召喚，指一艘運油輪於香港東面大約300公里發生爆炸， 7位船員受傷，其中4位傷勢嚴重。據報現場風速達每小時15公里，海浪3米，水溫攝氏26度。

政府飛行服務隊先後派出兩架H175直升機及一架挑戰者605定翼機前往協助。挑戰者605定翼機已到達現場支援，首架直升機預計本港時間晚上7時將到達肇事現場。由於傷者人數眾多，政府飛行服務隊已聯絡醫管局作緊急協調，並已調派更多機組人員，待命參與該救援行動。

政府飛行服務隊補充指，在直升機到達現場前，海事處已通知一名傷者死亡，毋須接送到醫院。第一輛直升機到達現場時，將3名30餘歲的印尼籍男傷者救起，他們傷勢嚴重，一人身體三成皮膚二級燒傷，2人臉部受傷，他們於晚上8時45分由直升機送往東區醫院。另一輛直升機於晚上8時到達現場，將另外3名輕傷者救起，其中2人為印尼籍、1人為緬甸籍，三人皆為男性，年約30至40歲，1人割傷，1人右耳及左腳受傷，另1人未有傷勢資料。他們將由直升機送往灣仔直升機坪，再由消防處的救護車分流送院。

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文章授權轉載自《香港01》

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