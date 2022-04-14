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習近平考察海南火箭發射場 指空間站建設年內完成

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
習近平到文昌航天發射場視察。新華社
習近平到文昌航天發射場視察。新華社

正值上海等多地本土新冠疫情嚴峻之際，中共總書記習近平近日到疫情趨緩的海南考察。據新華社14日披露，習近平12日赴海南到文昌航天發射場視察，並表示今年中國大陸將完成空間站建造任務，天舟四號、五號貨運飛船和問天、夢天實驗艙將從文昌航天發射場發射升空。

新華社報導，12日下午，習近平考察文昌航天發射場，在過程中聽取發射場基本情況、執行任務情況和後續發展規劃匯報，察看發射塔架等設施設備。

同時，習近平依次前往航天器總裝測試廠房和火箭水平測試、垂直總裝測試廠房，了解任務準備情況，和接見發射場官兵代表。

習近平指出，文昌航天發射場是我國新一代大推力運載火箭發射場，是中國大陸深空探測的重要橋頭堡，在航天體系中具有特殊重要地位和作用。他說，要全面提升現代化航天發射能力，努力建設世界一流航天發射場。

習近平強調，按照既定部署，今年中國大陸將完成空間站建造任務，天舟四號、五號貨運飛船和問天、夢天實驗艙將從文昌航天發射場發射升空。要精心準備、精心組織、精心實施，確保發射任務圓滿成功，以實際行動迎接黨的二十大勝利召開。

新華社稍早還報導，習近平10日前往中國海洋大學三亞海洋研究院，瞭解海洋觀測設備與資訊服務系統研發應用情況，並跟正在南海鑽油的儲油生產作業平台「深海一號」連線。

另在10日到13日考察期間，習近平也對當前的疫情防控情勢表態，他認為，當前全球新冠肺炎疫情仍然十分嚴重，尤其不能放鬆防控工作，重申必須「動態清零」。

習近平 疫情 考察

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