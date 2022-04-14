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習近平考察海南 加強南海觀測與探勘

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
習近平考察中國海洋大學三亞海洋研究院，主要聚焦能源探勘與南海觀測。（路透社）
習近平考察中國海洋大學三亞海洋研究院，主要聚焦能源探勘與南海觀測。（路透社）

大陸國家主席習近平近日在海南考察，其中到中國海洋大學三亞海洋研究院的行程與南海有相當大的關聯。在習近平「建設海洋強國」的要求下，研究人員稱要升級完善「南海立體觀測網」以及「南海海洋大數據中心」的建設。

據新華社報導，習近平4月10日前往中國海洋大學三亞海洋研究院，瞭解海洋觀測設備與資訊服務系統研發應用情況，並且跟目前在南海鑽油的大陸自研儲油生產作業平台「深海一號」連線。

習近平強調，「建設海洋強國是實現中華民族偉大復興的重大戰略任務，要推動海洋科技實現高水準自立自強，加強原創性、引領性科技攻關，把裝備製造牢牢抓在自己手裡，努力用自己的裝備開發油氣資源，提高能源自給率，保障國家能源安全」。

中國海洋大學三亞海洋研究院目前在南海構建了國際上規模最大的一體化區域海洋觀測系統「南海立體觀測網」，並建設了「南海海洋大數據中心」。大陸央視新聞報導，中國海洋大學三亞海洋研究院研究員趙瑋表示，會遵循習的要求，自主研發系列的深海觀測裝備、升級完善「南海立體觀測網」、獲取更多更好的海洋觀測數據，加強「南海海洋大數據中心」建設。

南海 習近平

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