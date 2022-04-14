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俄烏衝突陸企被迫「選邊站」 商務部：將採必要措施

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸商務部新聞發言人束玨婷。（取自商務部網站）
大陸商務部新聞發言人束玨婷。（取自商務部網站）

俄烏衝突之下，有部分國家對俄實行系列制裁，同時有些陸企反應，有外國商業夥伴脅迫「選邊站」，要求反對俄對烏的軍事行動，否則將影響雙方正常商業合作。對此，商務部發言人束珏婷表示，中方將採取必要措施，維護中國企業的合法權益。

據央視新聞報導，束珏婷指出，俄烏衝突以來，有關國家對俄實施系列制裁，對中俄正常經貿往來造成擾亂。有個別外國企業違反正常的市場交易原則，脅迫中國大陸企業「選邊站隊」。

束珏婷重申，中方一貫堅決反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」, 反對不當禁止或者限制中國企業與其他國家企業開展正常經貿活動。

束珏婷表示，根據《對外貿易法》及其他相關法律法規，為維護公平、自由的對外貿易秩序，相關企業和個人不得屈從外界脅迫，對外作出不當表態。中方將採取必要措施，堅決維護中國大陸企業的合法權益。

束珏婷 國安

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