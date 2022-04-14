快訊

竹縣驚傳居隔者抵達榮總後突逃跑 警方追查中

侯友宜、陳時中聯合記者會 現場媒體「快篩陽性」全體急篩檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

巴國新總理期許「超越喜馬拉雅山」 北京讚：鐵桿兄弟

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅對巴基斯坦新總理的表態稱雙方是名副其實的鐵桿兄弟。圖／取自大陸外交部網站
大陸外交部發言人趙立堅對巴基斯坦新總理的表態稱雙方是名副其實的鐵桿兄弟。圖／取自大陸外交部網站

巴基斯坦政權易手後，是否影響與北京的關係成為各方關注焦點，而自巴國新總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）4月12日接見中國大陸駐巴國臨時代辦龐春雪，並表態「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼」後，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，雙方「是名副其實的鐵桿兄弟」。

根據中共駐巴基斯坦使館官網，謝里夫接見龐春雪時，提到中巴友誼無與倫比、歷久彌新，深深根植兩國民眾心中，「在巴面臨內外困難和各種重大挑戰的危急時刻，中國始終堅定與巴站在一起」。他並指，巴方視中國為最牢固朋友和最親密夥伴，歷屆政府均致力於推動對華友好，「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼。巴方願同中方一道努力，深化巴中合作，將兩國關係提升到更高層次，希望這一高度能超越喜馬拉雅山」。

對於中巴經濟走廊，謝里夫還表示，走廊不僅是互利共贏重大專案，更是北京向巴方饋贈的寶貴禮物，如果沒有走廊能源項目，巴現在還將處於電力短缺中。他稱，巴方將繼續加大對走廊投入，同中國大陸一道拓展合作領域，克服一切瓶頸和障礙，加速推進走廊建設。巴方將全力保障大陸在巴機構和人員安全。

對此，大陸外交部發言人趙立堅4月13日在記者會上，讚賞謝里夫的表態，稱「中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，是名副其實的鐵桿兄弟」，他強調北京將一如既往將巴基斯坦置於周邊外交優先方向，堅定支持巴基斯坦實現富強振興。

趙立堅還強調，願同巴基斯坦新政府一道，密切各層級交往，充實拓展合作，以高標準、可持續、惠民生為目標建設中巴經濟走廊，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。

巴基斯坦 北京 趙立堅

延伸閱讀

俄烏戰爭啟示 美前官員肯定台灣提升防衛意識

北京推節能家電 將發逾3億人民幣消費券

陸「運-20」抵塞爾維亞 專家指北京安全角色提升

印巴總理互釋善意 兩國關係露曙光

相關新聞

巴國新總理期許「超越喜馬拉雅山」 北京讚：鐵桿兄弟

巴基斯坦政權易手後，是否影響與北京的關係成為各方關注焦點，而自巴國新總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）4...

傳美議員訪台 陸外交部：勿在危險道路上越走越遠

消息指美國參議院外交委員會主席梅南德茲（Bob Menendez）將率6名跨黨派議員訪台。大陸外交部發言人趙立堅14日對...

文宣被指忽略女性 共青團批極端女權成網路「毒瘤」

共青團中央微博近日發文批評「極端女權已成網路毒瘤」，指女權主義「興風作浪」蒙蔽網民，言論讓不少網民關注。

李家超選香港特首獲過半提名 基層界僅3分之1

香港前政務司長李家超，在拿到786張選委提名票後，昨天向選舉主任提交提名表格，正式報名參選特首。香港特首由1500人組成...

參選港特首 李家超獲過半提名

香港前政務司長李家超，在拿到七百多張選委提名票後，昨天向選舉主任提交提名表格，正式報名參選特首。

服刑期滿 李明哲擬經由廈門返台

大陸國台辦發言人馬曉光昨表示，李明哲服刑期滿，近期就會安排其返台。居中協助的大陸長沙台協榮譽會長林懷說，現在大陸疫情嚴重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。