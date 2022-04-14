巴國新總理期許「超越喜馬拉雅山」 北京讚：鐵桿兄弟

巴基斯坦政權易手後，是否影響與北京的關係成為各方關注焦點，而自巴國新總理夏巴茲・謝里夫（Shehbaz Sharif）4月12日接見中國大陸駐巴國臨時代辦龐春雪，並表態「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼」後，大陸外交部發言人趙立堅回應稱，雙方「是名副其實的鐵桿兄弟」。

根據中共駐巴基斯坦使館官網，謝里夫接見龐春雪時，提到中巴友誼無與倫比、歷久彌新，深深根植兩國民眾心中，「在巴面臨內外困難和各種重大挑戰的危急時刻，中國始終堅定與巴站在一起」。他並指，巴方視中國為最牢固朋友和最親密夥伴，歷屆政府均致力於推動對華友好，「世界上沒有人能夠破壞巴中友誼。巴方願同中方一道努力，深化巴中合作，將兩國關係提升到更高層次，希望這一高度能超越喜馬拉雅山」。

對於中巴經濟走廊，謝里夫還表示，走廊不僅是互利共贏重大專案，更是北京向巴方饋贈的寶貴禮物，如果沒有走廊能源項目，巴現在還將處於電力短缺中。他稱，巴方將繼續加大對走廊投入，同中國大陸一道拓展合作領域，克服一切瓶頸和障礙，加速推進走廊建設。巴方將全力保障大陸在巴機構和人員安全。

對此，大陸外交部發言人趙立堅4月13日在記者會上，讚賞謝里夫的表態，稱「中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，是名副其實的鐵桿兄弟」，他強調北京將一如既往將巴基斯坦置於周邊外交優先方向，堅定支持巴基斯坦實現富強振興。

趙立堅還強調，願同巴基斯坦新政府一道，密切各層級交往，充實拓展合作，以高標準、可持續、惠民生為目標建設中巴經濟走廊，加快構建新時代更加緊密的中巴命運共同體。