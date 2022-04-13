深談南海爭議 中共駐菲大使：兩國有千年友誼

近期隨著東協各國受到北京、華府雙方的外交拉攏，南海爭議又受關注。對此，中共駐菲律賓大使回應，南海爭議只是兩國關係中很小的一部分。

根據中共駐菲律賓大使館的微信公眾號，在接受CNN Philippines電視台專訪時，中共駐菲律賓大使黃溪連對南海爭議有相當大篇幅的表述，他稱，「我小時候住在村裡，瞭解鄰里之間如何相處，他們有分歧是正常的，但也會妥善處理分歧，和睦相處」，強調「我們亞洲國家擁有這種共同的文化傳統和哲學理念」。

黃溪連指出，重要的是雙方要把分歧放在雙邊關係的適當位置，不讓其影響甚至綁架兩國關係全域，他提到，「中菲兩國有上千年友好交往的歷史，南海爭議只是兩國關係中很小的一部分」。對於解決問題的看法，黃溪連表示，應該利用「中菲南海問題雙邊磋商機制」來尋求解決方案，同時妥善處理分歧，避免炒作甚至失控。

黃溪連還分享他自己曾負責「南海行為準則」（COC）聯合工作組磋商，與來自菲律賓和其他9個東協成員國的同行密切合作，「在談判中我感受到，中國和東協國家都有強烈的政治意願要制定和落實好COC，相信這將有助於維護本地區和平與穩定。我們一直在共同努力以實現這一目標，目前已經取得了進展，但我們還有很多工作要做」。

他呼籲，在這個過程中，地區國家應本著相互尊重、相互合作的精神共同努力，「我們也希望域外國家切實尊重中國和東協國家維護南海和平穩定的努力」。