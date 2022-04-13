俄烏戰爭影響 陸學者：亞太兩極對立格局將惡化

俄烏戰爭對影響全球與地區局勢影響若何？有大陸學者認為，未來亞太地區兩極分化將會更加惡化，而不會緩解。

北京清華大學國際關係研究院院長閻學通近日於「中國新聞週刊」撰文指出，當前亞太小國的對沖（避險）戰略遇到了新困難，有一些國家被迫在北京跟華府之間選邊站隊，這意味著「去全球化」將會在亞太地區加劇，兩極格局在本地區正在形成，競爭將會惡化、而不會緩解。

閻學通進一步分析，亞太內部還可以分成兩個不同的地區：一個是東亞地區「10+3」（東協十加三）國家，總體而言是「高度的戰爭免疫」，這13個國家，自1991年之後就沒有進行過真正的戰爭，最後一次戰爭是柬埔寨戰爭。第二個則是在亞太邊緣地區的國家，閻學通強調，他們積極參加了很多本地區之外的戰爭，他指出，亞太地區國家並沒有一個積極維護世界和平的集體角色。有些國家主動地參與亞太地區之外的戰爭，有些國家很不願意或者幾乎是盡其所能來避免捲入地區之外的戰爭，「這就使得本地區的安全合作非常困難」。

對俄烏戰爭的影響，閻學通研判，其不僅會加劇俄羅斯和歐洲國家之間的矛盾、加劇中美矛盾，也會加劇亞太地區的矛盾和衝突。在此基礎上，亞太的兩極結構也將不可避免地塑造全球的國際格局，使之變得更加兩極。但他強調，烏克蘭問題不會讓世界成為一個多極格局，而仍然是兩極格局，「對於全球的實力結構來說，影響是有限的」。