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國民黨提台海新論述？ 國台辦：九二共識是和平穩定關鍵

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
大陸國台辦發言人馬曉光。圖取自人民網
大陸國台辦發言人馬曉光。圖取自人民網

陸委會近期表示台灣民眾不認同九二共識是兩岸定海神針。與此同時，國民黨主席朱立倫日前任命黃介正為該黨「駐美代表」，黃介正表示將提出維護台海和平穩定為基礎的「新論述」。對此，國台辦發言人馬曉光於14日例行記者會上指出，堅持九二共識，兩岸關係才能改善；而九二共識、反台獨更是陸方與國民黨交往的共同政治基礎。

馬曉光表示，海峽兩岸都堅持一個中國原則，「九二共識」的達成體現了雙方的共同立場，界定了兩岸關係的性質，是兩岸關係和平發展的基石。同時「九二共識」是兩岸有關方面受權商談達成的，「陸委會」就是當時「共識」的授權單位。

馬曉光質疑，今日陸委會「昨是今非」，拼命為民進黨歪曲誣蔑「九二共識」而賣力表演，把它說成是「單方面設定的政治架構」，不知陸委會是否臉紅心虛？

馬曉光指出，堅持「九二共識」，兩岸關係就能改善發展，否定「九二共識」，兩岸關係就會陷入緊張動蕩。他說，2008年至2016年，兩岸雙方在「九二共識」基礎上建立互信，共同開創兩岸關係和平發展新局面，給兩岸同胞帶來了實實在在的利益。

馬曉光奉勸民進黨改弦更張，不要再用一些政治話術欺騙民眾，只有真正從台灣民眾福祉出發，承認「九二共識」，以實際行動改善兩岸關係，才是正途。

對於黃介正的台海和平新論述，馬曉光回應，堅持「九二共識」、反對「台獨」是陸方同中國國民黨互動交往的共同政治基礎，也是維護台海和平穩定的關鍵。

馬曉光表示，當前台海形勢陷入緊張動蕩，根源是民進黨拒不承認「九二共識」，大肆勾連外部勢力進行謀「獨」挑釁，煽動兩岸對立對抗，干擾破壞兩岸關係。「兩岸同屬一個中國，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。我們相信兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情。」

九二共識 馬曉光 台海

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