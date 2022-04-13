巴基斯坦新總理謝里夫：巴中友好、堅不可摧、無可撼動

巴基斯坦政府換人，新任總理夏巴茲 · 謝里夫12日在總理府接見中國大陸駐巴使館臨時代辦龐春雪時表示，巴中友好深植於兩國人民心中，堅不可摧，無可撼動。

中國大陸駐巴基斯坦使館網站13日公布消息指，夏巴茲 · 謝里夫12日在首都伊斯蘭堡（伊斯蘭馬巴德）總理府會見中國駐巴使館臨時代辦龐春雪時表示，巴基斯坦視中國為最好的朋友，珍視與中國人民的友好情誼。一直以來，巴中相互支持，互利合作，兩國關係堪稱國與國之間關係的典範。在中國領導人關心下，中巴經濟走廊建設不斷推進，取得豐碩成果。

謝里夫表示，巴基斯坦新政府高度重視發展對華關係，願進一步加強兩國在農業、科技、教育、扶貧等各領域合作，以更大魄力、更高效率推動走廊建設，打造「巴基斯坦速度」，更好造福兩國和兩國人民。

龐春雪表示，中巴是全天候戰略合作夥伴，兩國關係堅如磐石，牢不可破。中方期待同巴基斯坦新政府密切合作，賡續傳統友誼，加強戰略溝通，深入推進中巴經濟走廊建設，打造新時代更加緊密的中巴命運共同體。

巴基斯坦政局最近出現變化，原與中國交好的前總理康恩於10凌晨被巴基斯坦國民議會罷免去職。11日，夏巴茲 ·謝里夫當選巴基斯坦新一任總理，並於當晚宣誓就職。