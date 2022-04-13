針對美台？ 解放軍最強戰機─殲20已常態化戰巡東海

大陸解放軍空軍近來有兩個舉動舉起關注，一是共軍最新型戰機殲20在東海上空與美軍最強戰機F35近距離遭遇，大陸官員承認殲20已常態化戰巡東海；二是共軍最新型大型運輸機運20成批飛到塞爾維亞，引起西方國家質疑。

美太平洋空軍司令3月間透露，美軍F35戰機近期在東海上空曾與中國殲20戰機近距離相遇，該司令稱殲20戰機表現相當專業，其指揮控制能力讓人印象深刻。

大陸國防部發言人吳謙3月底在記者會上不否認的回應說，近年來，中國軍隊武器裝備建設，包括空軍主戰裝備建設取得長足進步，但還有不少發展的空間，對此中方是有清醒認識的。

倒是4月12日，一項在北京國家大劇院歌頌大陸航空工業發展的音樂會（藍天禮讚）上，官員公開承認，殲20戰巡東海、警巡南海成為訓練常態（戰巡是攜帶實彈，警巡則無）。

航空公業官方微信號消息，航空工業紀檢監察組組長、黨組成員任玉琨在音樂會上表示，2021年，航空工業全面完成了各項考核任務，科研生產走上均衡，裝備交付創造新高。他說，殲20換上「中國心」（效能更高的國產渦扇發動機），戰巡東海、警巡南海已成為訓練常態。

據報導，渦扇10C發動機改進了加力燃燒室，推力比此前使用的AL31更大，燃油效率更高，可提升殲20的加速性能。但渦扇10系列只是殲20發動機的過渡型號。未來目標是換裝渦扇15大推力發動機，從而令殲20的超音速巡航能力追趕上美軍F22，達到完全技術狀態。

渦扇15推力向量渦扇發動機，是中共航空工業推力最強、整體技術性能指標最高、具有世界先進水準的一款渦扇發動機。是為中國第五代隱形戰鬥機而研製的小涵道比推力向量渦扇發動機。

目前渦扇15正處在進行相關機載及長時間運用測試的最後階段。推測可能會在2025年前後裝備在殲20上。

除了殲20，另一個讓西方關注的是運20跨洲越洋超遠距離的空運行動。

美國「防務新聞」12日稱，首批6架運20於9日在塞爾維亞首都貝爾格萊德機場降落後，後續幾天仍有運20接連降落在該機場。

這已經是運20大機群連續三天向塞爾維亞運送「常規軍事物資」。如此龐大的空運規模，在中國空軍歷史上也是空前的。

「防務新聞」稱，運20向塞爾維亞交付的是中國製造的FK-3中遠端防空導彈（即紅旗22的外貿型號），每天抵達塞爾維亞的運20為6機編隊，從中國出發後，它們中途在亞塞拜然的巴庫和土耳其的伊斯坦布爾（伊斯坦堡）短暫停留，先後穿越了多個中亞國家以及亞美尼亞和保加利亞的領空，最後才在貝爾格萊德降落。

為什麼中國空軍要採用空運的方法而不是陸上運輸交付這些防空導彈，美國社交網站Reddit的討論表示，塞爾維亞是內陸國家，沒有海港能停靠運送導彈的貨輪，海路走不通；如果走鐵路運輸，這些中國導彈勢必要經過俄羅斯境內—在俄烏衝突的緊張背景下，恐怕更容易讓美國產生「中國向俄羅斯提供武器」的擔憂，因此，空運是最好的選擇。

但執行這樣的遠距離空運任務，也相當檢驗中國空軍的戰略空運能力以及運20本身的能力。

中國航空工業集團新聞發言人周國強12日從飛機製造方的角度，對運20的表現給予高度肯定。他表示，「從中國國內飛到塞爾維亞的航程遠達8000公里，中途還要飛過一些北約國家，考慮到部分地區的形勢並不太平，我們要面臨什麼樣的困難和考驗，大家心裏都有數。但我們的運20經受住了考驗！」