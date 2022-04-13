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美證交會再將12中概股 列有除牌風險名單

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
美國SEC再將12隻中概股列入有除牌風險名單，為3月以來第4批。(路透社資料圖片)
美國SEC再將12隻中概股列入有除牌風險名單，為3月以來第4批。(路透社資料圖片)

美國證交會(SEC)依據美國《外國公司問責法》(HFCAA)，再將12家中概股公司加入有除牌風險的發行人臨時名單，這是自3月以來第4批。

據香港信報財經網，第4批公司包括微宏、中國汽車系統、大全新能源、康乃德生物醫藥、金融壹賬通、綠圖生物科技、傳奇生物、搜狐、新濠影滙、新濠博亞、Logiq、諾亞控股。

SEC稱，上述公司提交申辯證據的截止時間為5月3日。

ＳＥＣ在３月８日發布的第一批預摘牌名單，包括：百濟神舟、百勝中國、再鼎醫藥、盛美半導體、和黃醫藥。第二批公司只有新浪微博。３月３０日再將５家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包括在港雙重上市的百度，還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。　

根據美國《外國公司問責法》，如果外國上市公司連續三年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，有關公司可能面臨被除牌。

美國 上市公司 半導體

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