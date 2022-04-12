陸「運-20」抵塞爾維亞 專家指北京安全角色提升

近日塞爾維亞首都貝爾格萊德的民用機場，有六架共軍「運-20」降落，美國媒體解讀這是將共軍最新一代中程地對空防空飛彈紅旗22型交付給塞爾維亞軍方，軍事專家認為，這還表示北京跟北約國家關係良好。

新加坡「聯合早報」引述中山大學亞太事務英語學程兼任助理教授林穎佑分析，運-20長途飛行途經山區也會增加風險，能順利飛抵更凸顯其避險能力。

報導還引述資深軍事評論家亓樂義的看法，稱這次行動顯示，大陸在「世界熱點地區」的安全角色有明顯提升，而北京透過外交手段令運-20編隊得以順利通過以土耳其、保加利亞等北約國家上空，也說明即便在現今情勢下，中國大陸仍與北約國家有良好關係。

但亓樂義認為，這次行動僅能看出運-20在和平時期的投送能力；若在戰時，運-20要進行遠程投送，需要大規模護航，風險極高，因此應會以周邊區域運補任務為主，長程任務則僅能支援如撤僑等非傳統和安全的行動。