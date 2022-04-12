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港特首候選人李家超：台當局應立即接受陳同佳自首
據港媒香港電台報導，近日宣布將參選香港特首的李家超於12日表示，對於延宕已久的陳同佳案件，台灣當局應立即接受陳同佳自首。
李家超指出，根據香港法律，陳同佳已是自由身份，他亦多次表示非常希望前往台灣自首，任何的正常當局也應該接受一名逃犯自願去自首，因此應該問台灣當局，並要求盡快讓陳同佳前往台灣自首。李家超還說，「這是公義所在，不要政治化整個議題。」
而香港立法會議員管浩鳴11日表示，雖然《逃犯條例》告一段落，但仍要想想如何解決陳同佳的問題。他提到，「其實最簡單的方式是台灣願意讓他回去，如果不可以，要再商討有無其他可能性」他也表示經過與陳同佳交談，陳同佳願意回台灣自首。管浩鳴還說，如果李家超當選特首，他會與李家超商討如何解決該問題。
此前，原先擔任香港保安局局長李家超在2020年10月曾批評台方將司法互助變成陳同佳自首的前提，是製造障礙，無理取鬧。他當時形容關上門的是台灣，鑰匙亦在台灣手上，希望台方改變「你急我不急」的態度，強調兩地的警務合作，在台方批准陳同佳入境後就可以啟動。
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