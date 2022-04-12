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陸委會拜會北市府 蔡炳坤：交流友善香港專案並建立窗口

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為了解北市府友善香港專案，陸委會副主委邱垂正一行人今天赴北市府拜會。圖／北市府提供
為了解北市府友善香港專案，陸委會副主委邱垂正一行人今天赴北市府拜會。圖／北市府提供

為了解北市府友善香港專案，陸委會副主委邱垂正一行人今天赴北市府拜會，由北市府副市長蔡炳坤率秘書處、民政局、教育局、社會局等機關人員出席，雙方就香港人士來北市就學、就業、投資等相關事項進行座談交流。

蔡炳坤表示，台北市為第一個外籍人士可比照本國籍無差別施打新冠疫苗的縣市，日前他視察台北車站疫苗接種站時，現場有一位港僑感謝市府提供外籍人士注射疫苗，讓港人也受到與台灣人同等照顧。

蔡炳坤也提到，北市府透過管道，協助解決香港朋友的子女來北市就學；民政局也分享香港嫁來台灣的潘小姐親身經驗，因初期人生地不熟感到孤單，後來參加民政局的新移民課程，交到許多新的朋友；產業局則協助港商來北市投資落地，也有不少成功案例。

蔡炳坤表示，市長柯文哲指示成立香港專案小組後，北市府不定期召開會議，目前由民政局擔任單一窗口，並設置網站專區及協助專線，有「居留定居」、「就學進修」、「醫療安全」、「觀光會展」及「投資就業」等5大主題。

專區截至今年3月底，瀏覽量近兩萬人次，除專區外，市府也設立專線(02-23701046及02-28837750)，透過通譯人員的服務，讓在台港人或有意移居台北的港人更方便統整資料，得到單一聯繫窗口，協助解決問題。

北市府今與陸委會座談後，雙方也就各項議題建立專責聯繫窗口，雙方也會鏈結香港網頁專區資訊；市府也會配合中央政策及法規，持續滾動修正並研擬策進作為。持續協助港僑、港商、港生解決在北市居留、學習、就業、投資等問題。

為了解北市府友善香港專案，陸委會副主委邱垂正一行人今天赴北市府拜會。圖／北市府提供
為了解北市府友善香港專案，陸委會副主委邱垂正一行人今天赴北市府拜會。圖／北市府提供

北市 香港 蔡炳坤

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