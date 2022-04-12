考察海南 習近平：幹部不該有私利

大陸國家主席習近平近日前往海南視察，他在行程中指出，「黨沒有自己的利益，黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本宗旨和黨的群眾路線，把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上」。

根據新華社報導，習近平4月11日下午在海南五指山附近的水滿鄉毛納村，跟黎族人民談話時提到，「我們已經建成全面小康社會，接著要奔向現代化，推進共同富裕」；而對於目前大陸官方力推的「鄉村振興」工作，他強調「首先要鞏固脫貧成果，鞏固住再往前走，同鄉村全面振興有效銜接」。

他並表示，「中國共產黨關心的就是讓全國各族群眾日子過得一天比一天好。黨沒有自己的利益，黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本宗旨和黨的群眾路線，把所有的精力都用在讓老百姓過好日子上」。

此外，在海南熱帶雨林國家公園五指山片區視察時，習近平則強調，海南以生態立省，海南熱帶雨林國家公園建設是重中之重，「要跳出海南看這項工作，視之為國之大者，充分認識其對國家的戰略意義，再接再厲把這項工作抓實抓好」。