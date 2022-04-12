快訊

台中今+26例公布4頁足跡 男歌迷北上聽阿妹演唱會染疫

股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

陸外交部：對美方將人員撤離問題政治化表示強烈不滿

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅說，事實證明動態清零符合中國情況。（法新社資料圖片）
大陸外交部發言人趙立堅說，事實證明動態清零符合中國情況。（法新社資料圖片）

美國國務院因應上海的新冠病毒個案上升及嚴厲的限制措施，擔心駐上海人員的安全和福祉，下令駐上海總領事館的非緊急美國政府工作人員及家屬撤離。大陸外交部表示，對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上表示，中方防疫政策科學有效，有關部門和地方一直按國際公約，為外國駐華外交領事人員盡可能提供協助和便利，中美溝通渠道暢通，中方對美方將人員撤離問題政治化和工具化，表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

對於中國歐盟商會表示，中國的防控政策對企業造成干擾。趙立堅則說，「事實證明動態清零符合中國情況，任何防控措施都有代價，但與保護人民生命健康相比，這些代價值得，中國保持經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈供應鏈穩定及世界經濟增長，作出重要貢獻」。

趙立堅在例行記者會上表示，事實證明「動態清零」總方針符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。

他續稱，無論是從確診死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。

趙立堅強調，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。

趙立堅 上海

延伸閱讀

上海、昆山疫情封控 電子組裝廠長短料問題再度加劇

颱風侵襲菲律賓 外交部：尚無國人因風災傷亡或受困

李立群直播揭上海隔離日常　女兒背後一舉動嚇壞網友

疾控首席專家吳尊友：10天至2周 上海可實現社會層面疫情清零

相關新聞

美國下令上海外交人員撤離 陸不滿：藉疫情搞政治操弄

美國國務院今天(12)以上海新冠確診病例激增，中國在控制疫情所採取任意執法措施，可能導致父母與子女有分離風險為由，下令非...

考察海南 習近平：幹部不該有私利

大陸國家主席習近平近日前往海南視察，他在行程中指出，「黨沒有自己的利益，黨的領導幹部更不應該有自己的私利，要堅持黨的根本...

陸外交部：對美方將人員撤離問題政治化表示強烈不滿

美國國務院因應上海的新冠病毒個案上升及嚴厲的限制措施，擔心駐上海人員的安全和福祉，下令駐上海總領事館的非緊急美國政府工作...

傳四名維吾爾人將被遣返中國 聯合國遭質疑立場消極

旅居挪威的維吾爾學者阿不都外力·阿尤普（Abduweli Ayup）最後一次收到來自維吾爾女性阿布拉·布赫裡切姆（Abula Buheliqiemu）的訊息是4月7日。阿尤普說，她傳了兩段影片與數則語音訊息，向他哭著求援。

習近平視察海南三亞：攥緊中國種子 才能端穩中國飯碗

中國上海等地疫情蔓延之際，中共中央總書記習近平10日視察海南三亞，特別到種子實驗室考察，再次強調糧食安全。他說，「只有用...

民望負數 李家超：會參考，但批評無論何時都在

宣布參選香港特首的李家超，昨日走訪十個政團和組織，稱已夠提名「入閘」，但會繼續向選委解釋施政理念。被問到擔任政務司長時民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。