陸外交部：對美方將人員撤離問題政治化表示強烈不滿

美國國務院因應上海的新冠病毒個案上升及嚴厲的限制措施，擔心駐上海人員的安全和福祉，下令駐上海總領事館的非緊急美國政府工作人員及家屬撤離。大陸外交部表示，對此強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

大陸外交部發言人趙立堅12日在例行記者會上表示，中方防疫政策科學有效，有關部門和地方一直按國際公約，為外國駐華外交領事人員盡可能提供協助和便利，中美溝通渠道暢通，中方對美方將人員撤離問題政治化和工具化，表示強烈不滿和堅決反對，已提出嚴正交涉。

對於中國歐盟商會表示，中國的防控政策對企業造成干擾。趙立堅則說，「事實證明動態清零符合中國情況，任何防控措施都有代價，但與保護人民生命健康相比，這些代價值得，中國保持經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈供應鏈穩定及世界經濟增長，作出重要貢獻」。

趙立堅在例行記者會上表示，事實證明「動態清零」總方針符合中國實際情況，路子是對的，效果是好的。

他續稱，無論是從確診死亡的數字看，還是從經濟發展的數據看，中國都是世界上防疫工作最成功的國家之一。正是堅持了有力有效的防控措施，中國在保持自身經濟社會發展的同時，為維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和世界經濟的增長作出了重要的貢獻。

趙立堅強調，中國經濟長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟的信心沒有變。