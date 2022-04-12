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美國下令上海外交人員撤離 陸不滿：藉疫情搞政治操弄

聯合報 / 記者陳言喬／即時報導
美國國務院下令在滬外交人員撤離，理由是中國嚴格的防疫可能導致父母與子女有分離風險。圖為部分上海病患被安排轉運至杭州隔離。（新華社）
美國國務院下令在滬外交人員撤離，理由是中國嚴格的防疫可能導致父母與子女有分離風險。圖為部分上海病患被安排轉運至杭州隔離。（新華社）

美國國務院今天(12)以上海新冠確診病例激增，中國在控制疫情所採取任意執法措施，可能導致父母與子女有分離風險為由，下令非緊急美國政府員工撤離美國駐上海總領事館。

大陸外交部發言人趙立堅12日下午在例行記者會上表示，中方對美方把人員撤離問題政治化、工具化表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

美國國務院今天這項聲明是取代9日宣布的「非緊急人員可自願撤離總領事館」通知，警告在中國的美國公民可能會面臨「任意執法」的防疫措施。

今天美國國務院的聲明強調，美國外交官員「關切美國公民在中華人民共和國官員之下的安全與福祉」下，發布這起撤離令。

趙立堅在記者會上回應表示，美國不管是「授權撤離」，還是「強制撤離」，都是美方自己的決定。他願強調三點：

第一，中方防疫政策科學有效。中方對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心，包括美國在內的許多外國在滬僑民也與上海人民團結抗疫，共克時艱。

第二，中國有關部門和地方一直按照有關國際公約，在政策允許範圍內，為外國駐華外交領事人員履職盡可能提供協助和便利。中美的溝通管道也是暢通的。

第三，中方對美方把人員撤離問題政治化、工具化表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。美方應當立即停止攻擊中方防疫政策，停止藉疫情搞政治操弄，停止對中國污蔑抹黑。

美國公民 上海 疫情

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