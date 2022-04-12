陸4艘海警艦艇編隊進入釣魚台巡航 日本抗議

大陸央視今天（12日）上午報導，「中國海警2302艦艇編隊在我釣魚島領海內巡航」。日本媒體近中午稱，有4艘中國海警船今天相繼進入釣魚台列嶼、黃尾嶼海域，日方認為已「侵入」所聲稱的「領海」，除要求中國海警船離開該海域外，也透過外交途徑提出抗議。

大陸央視的報導只有短短的一句話。日本讀賣新聞則報導，日本第11管區海上保安本部今天表示，日本時間上午9時45分到10時3分左右，4艘中國海警船相繼進入釣魚台列嶼（日方稱「尖閣諸島」）黃尾嶼（日方稱「久場島」）海域，海上保安廳巡邏船要求中國海警船離開該海域。

這是中國海警船繼3月16日後，再度航行進入日方所聲稱的「領海」。日本政府今天已透過外交途徑就此向中國方面表達抗議。

日本放送協會（NHK）報導，這4艘海警船在「領海」內航行到上午11時40分過後才離開，整個「侵入」時間約一個多小時。

截至上午11時50分止，這4艘海警船仍航行在黃尾嶼北方約24公里到31公里日方聲稱的「鄰接區」，海上保安本部巡邏船為了不讓海警船再次進入，在旁持續進行警戒監視。

這是中國海警船今年第6次「侵入」日本在釣魚台列嶼所聲稱的「領海」。

日本為防範大陸海警船進入釣魚台海域，近一年前已試行美國的海上守衛者無人機，在試行一年多後，日本決定引進美國的此款無人機，用來監視「活動在釣魚台附近的中國海警船隻」。

日本媒體報導稱，日本海上保安廳宣佈，確定引進在2020年開始測試的美國海上守衛者無人機，目的是為了加強對周邊海域的監測。

日本引進美國海上守衛者無人機的費用為40億日元（約3千2百萬美元），與美國簽署了三年的合同。

美國此款無人機全長超過10米，寬達24米，續航時間長達35小時，按照這樣的設計和配置，該款無人機可以圍繞日本專屬經濟區工作一周再返回。根據有關媒體的報導稱，日本海上保安廳聲稱，根據此前多次對此款無人機的測試，確定了此款無人機的安全性和資訊、圖像的精確性。

日本海上保安廳稱，此款無人機的引進是為了「應對中國海警船隻不斷加強在釣魚島附近海域的活動」，為了警告外部船隻在日本優質漁場的「違規作業」，這將大大減少日本海上力量的壓力，提高工作效率。

中方已多次公開表示，釣魚島以及附屬島嶼一直以來都是中國領土，中方擁有釣魚島及其附屬島嶼的主權和控制權，不管日本針對釣魚島搞出怎樣的行動，都無法改變釣魚島屬於中國的這一事實，任何想要損害中國領土完整和主權完整的行為和言論都不可能得逞。