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大陸環保舉報 約談問責152人
根據大陸生態環境部11日消息，第二輪第六批大陸中央生態環境保護督察全面進入推進落實階段。截至目前，各督察組共收到民眾來電來信舉報7608件，受理有效舉報6373件，約談黨政領導幹部98人，問責黨政領導幹部54人。
據中新社，經中共中央、國務院批准，第二輪第六批5個大陸中央生態環境保護督察組今年3月23日至25日陸續進駐河北、江蘇、內蒙古、西藏、新疆五個省（區）和新疆生產建設兵團開展督察。
截至4月10日22時，各督察組共收到民眾來電、來信舉報7608件，受理有效舉報6373件，經梳理合併重複舉報，累計向被督察對象轉辦5394件；被督察對象已辦結或階段辦結2083件，其中立案處罰442家；立案偵查25件。
在落實工作階段，各督察組根據前一階段督察掌握情況和聚焦問題線索，深入現場，採取暗查暗訪和蹲點調查等方式開展工作，督察地市級黨委政府生態環境保護工作推進落實情況。各督察組查實了一批突出生態環境問題，核實一批不作為、慢作為，不擔當、不碰硬，甚至敷衍應對、弄虛作假等形式主義、官僚主義問題。
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