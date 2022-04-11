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香港4月將逐步復課 師生須每日快篩陰性才能上學

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
香港將逐步恢復學生到校上課。歐新社
香港將逐步恢復學生到校上課。歐新社

香港特區政府11日公布學生復課詳情及時間表，小學可最快4月19日分階段恢復半日課堂，校方可自行決定如何劃分年級回校安排，最遲於5月3日全校復課。

據香港電台網報導，香港中學及幼稚園則以5月3日為起點，中學須待DSE核心科目完成後始予分階段復課，學校可自行決定分批或即時全校復課，最遲5月10日恢復全校復課。

幼稚園則分三階段復課 ，首批三成學生先於5月3日回校上課，其餘學生將於5月10日後回校上課，5月16日則可全校恢復面對面教學。

特殊學校、非本地課程學校包括國際學校會參考上述安排，但可彈性自行決定。非正規的私立學校，例如補習學校最早4月19日起可安排學生不多於半日課堂。

香港教育局局長楊潤雄表示，由於幼稚園學生年紀小，長假期後需要較多時間恢復校園適應，遂有相關安排，另不論是幼稚園、小學、中學，暫時未能恢復面授的級別，將先維持網課。

楊潤雄指出，以上安排希望提供更多彈性，考慮過議員、學界、衞生專家、家長及社會不同人士意見後，才訂出中學、小學及幼稚園等復課時間表。

楊潤雄表示，復課不會是完全零風險決定，但政府作出決定前，考慮學生整體需要及社會疫情，認為有必要復課。與此同時，當局已加強多項防疫措施，例如師生每日須進行快速測試、加強通風設備及防疫措施，令學校更安全。全面復課後網課會停止。若有家長決定不予子女回校上學，將按既定法例機制跟進。

香港 小學 補習

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