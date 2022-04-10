秦剛：中美需要更多像飛虎隊一樣的合作故事

正值俄烏戰事爆發期間，中國駐美大使秦剛近日參觀「紀念飛虎隊80週年」圖片展。他在展覽上指出，今天，中美關係面臨著前所未有的挑戰，「我們需要去書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。」

中國駐美國大使館官網10日發布秦剛在「銘記英雄—紀念飛虎隊80週年及二戰時期美國援華空軍歷史圖片展」上的談話

秦剛指出，在抗日戰爭中，飛虎隊與中國軍民共同浴血奮戰。「他們鷹擊長空，從中緬邊境到台灣海峽，從長江到喜馬拉雅山脈，擊落日本軍機2600多架。」

秦剛一一細數飛虎隊的功績，以及中美軍民合作的故事。他表示，「飛虎隊與中國軍民一道，為正義事業而戰，為人類命運抗爭，在中國抗日戰爭的勝利旗幟上，永遠記錄著他們的勇敢和犧牲。」

秦剛說，飛虎隊的故事承載的是中美歷久彌新的友誼，也已熔鑄成兩國的共同記憶，值得後人以各種方式紀念和銘記。

接著話鋒一轉，秦剛坦言，81年後的今天，中美兩國都發生了巨大變化，世界也發生了巨大變化。他說，中美早已利益交融，但中美關係卻面臨著前所未有的挑戰。

秦剛呼籲，我們沒有任何理由去製造矛盾，擴大分歧，挑動對抗，我們唯一正確的選擇就是相互尊重，和平共處，合作共贏。我們需要去書寫更多像飛虎隊一樣的合作故事，為兩國人民創造福祉，為世界帶來和平與繁榮。