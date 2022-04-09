李家超宣布參選特首 唯聞口號不見政策

（德國之聲中文網）警察出身的香港前政務司長李家超周六（4月9日）召開線上記者會，正式宣布參加第六屆特首選舉。他稱將會提升香港競爭力，卻沒有給出具體措施或目標。

現年64歲的李家超預計將在下個月被忠於北京的選舉委員會選為下一屆香港特首。

作為強硬派的前政務司長，李家超是目前唯一宣布的參選者。香港媒體普遍認為，在北京的要求下，這將是一場沒有對手的競選。

李家超在記者會上說，香港是國際城市，自己的一個政策目標是保持其全球競爭力，讓香港繼續成為一個吸引人才居住、工作及實現夢想的地方。

香港的聲譽因為對民主抗議活動的持續鎮壓以及兩年多來的防疫“清零”政策而大受影響。

在記者會上，李家超戴著口罩回答問題，以“同為香港開新篇”為競選口號闡述了他對香港未來的願景。但他沒有詳細說明任何具體政策或施政目標。

他稱自己是一個務實者，並且一直相信要以結果為導向。他以一曲新的交響樂比喻新一屆政府，形容自己為指揮，會讓大家發揮所長。

精心編排的記者會？

李家超2012年獲時任特首梁振英賞識，被委任為保安局副局長。5年後林鄭月娥接任特首，李家超成為首位警隊出身的保安局局長，對示威活動和民主派人士展現出強硬立場。

2020年8月，美國財政部宣布制裁11名“損害香港自治”的中港官員，李家超跟林鄭月娥一樣榜上有名。2021年6月，他取代張建宗成為政務司長，被指開啟“警察治港”時代。

在周六的記者會上，他為2019年鎮壓民主抗議活動辯護，稱這些活動出現“港獨”及外部勢力入侵攻擊政權的嚴重行為，必須要用適當及有效的方法處理。

對於有評論指他長期在保安系統內工作，不熟悉金融民生議題，李家超稱，若他當選，會邀請不同界別的人才加入政府。他還稱自己沒有任何包袱，處事更公平公正。

香港歷屆政府都承諾要解決問題嚴重的土地房屋問題，但都沒有實現。李家超表示希望從速度、成果方面，盡量加快土地房屋的步伐，但是，再一次沒有給出任何具體的措施。

在記者會上，李家超分別用粵語、普通話和英語回答問題，但只接受本地媒體采訪，而沒有讓國際媒體提問。

香港浸會大學政治學者陳家洛（Kenneth Chan）說， 李家超出人意料地虛弱且毫無准備，盡管這場記者會進行了精心編排。

陳家洛告訴法新社記者說，“他似乎沒有准備好向掙扎中的香港人提供任何新的想法——更不用說有任何希望的感覺了。”

他說，“我認為民眾不得不努力去發現有什麼實質內容。”

一人競選的獨角戲？

香港前特首梁振英曾被認為是潛在的候選人之一，他在周六對李家超表達支持，呼籲民眾團結起來支持李家超成為下一屆特首。

另一位潛在的候選人財政司長陳茂波已表示退出競爭，並祝願李家超“一切順利”。

香港第六屆行政長官選舉將於5月8日舉行，由一個選舉委員會選出新任特首。去年選出的選委會有1488人，大約佔香港人口的0.02%。

忠於北京的香港政府高層人士，以及房地產等行業的幾名億萬富翁，本周都對李家超表達了支持。

香港地產商恆基兆業聯席主席李家誠說，李家超是一個“有經驗、有勇氣和愛國的候選人”。

與五年前三位候選人之間的激烈競爭相比，香港民眾李家超的獨角戲缺乏興趣。

忠於北京的香港政府高層人士試圖淡化人們對“一人競選”模式的批評。

全國人大代表譚惠珠本周早些時候在一個廣播節目中說，“由一個人競選（行政長官）並不意味著我們的選擇更少。”

（法新社）

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