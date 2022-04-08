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國台辦：民進黨操弄香港事務說三道四 將「依法懲處」
陸委會副主委邱垂正近日對於香港特首選舉發表意見。對此，國台辦發言人馬曉光於8日回應，對於民進黨出於「台獨」目的操弄香港事務，中方將「依法懲處」。
馬曉光表示，民進黨當局出於「台獨」目的，慣於操弄香港事務，「說三道四，惡意抹黑」。
馬曉光指出，民進黨企圖假借港台交流管道不段伸出黑手，屢遭失敗，今後也不會得逞。民進黨當局亂港劣跡斑斑，樁樁紀錄在案。
馬曉光還說，「對民進黨當局有關人員行徑，我們將依法懲處。」
此前，國台辦已多次批判民進黨對香港事務說三道四，但僅只警告民進黨停止操弄香港事務，否則自食惡果。
陸委會副主委邱垂正7日於例行記者會上表示，此次香港特首選舉係由北京一手操控，不符合港人期待，不予評論。對於香港現任特首林鄭月娥，邱垂正則表示她的治理表現在香港輿論即民調已充分揭露。不論下屆香港特首由誰當選，台灣均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策立場不會改變。
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