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波洛西訪台引陸不滿 陸委會：兩岸互不隸屬是客觀事實
美國眾議院議長波洛西傳出將訪問台灣，引發北京不滿和抗議，大陸外交部及國台辦均表態反對及發出警告。陸委會8日表示，針對中共外交部、國台辦對兩岸關係的錯誤定位說法，嚴正駁斥，強調「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，兩岸互不隸屬才是客觀的現狀與事實」。
大陸外交部長王毅7日表示，波洛西若訪台是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，如果美方一意孤行，中方必將做出堅決反應，一切後果由美方承擔。
早前，波洛西發言人表示，波洛西新冠檢測結果呈陽性，訪問亞洲行程將推遲。
對此，陸委會8日發布新聞稿指出，「台美行政立法部門相互交流、友好互動是主權國家間正當權利，北京當局無權干涉。」
陸委會強調，我政府始終致力維護台海和平、堅定捍衛國家主權與民主自由。呼籲中共切勿一再誤判情勢、惡意挑釁，「真正面對中華民國台灣事實存在的課題」，務實理性改善兩岸關係。
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