與杜特蒂通話 習近平：牢握「地區安全主導權」

正當美菲「肩並肩」年度聯合軍演進行到尾聲之際，大陸國家主席習近平與菲律賓總統杜特蒂進行通話，對南海局勢有最新的討論。

據央視新聞報導，習近平指出，北京對菲政策保持連續性、穩定性，願同菲方一道，推動中菲關係持續向好發展，不斷邁上新台階。他還表示，願意繼續根據菲方需要提供新冠疫苗，在醫藥、公共衛生等方面加強合作、並推進大專案建設，擴大貿易投資、教育人文等領域合作；進口更多菲律賓優質產品，鼓勵大陸企業赴菲投資興業。

習近平強調，當前國際局勢發展再次證明，地區安全不能靠強化軍事同盟來實現。他表示，「中方願同菲方和地區國家一道，堅持共同、綜合、合作、可持續的安全觀，把地區安全主導權牢牢掌握在自己手中，共同維護本地區來之不易的和平穩定局面，推動構建人類命運共同體」。

杜特蒂則表示，過去6年來，在雙方共同努力下，兩國人民更加友好，關係更加強勁，合作更加富有成果，菲律賓人民真切感受到了菲中合作帶來的好處。他感謝中方為菲方抗擊新冠肺炎疫情提供疫苗支持，並及時幫助菲律賓受風災影響的民眾，「中國是菲律賓人民真正的、可靠的朋友」。

杜特蒂也指出，菲方借鑒中國大陸脫貧減貧經驗，推進抗疫、經貿、基礎設施、旅遊、教育等領域合作，歡迎中國大陸企業赴菲律賓投資合作，這對菲律賓實現自身發展具有重要意義。

在南海議題上，杜特蒂則稱，願同中國大陸妥善處理南海問題，為和平解決爭端樹立典範，維護地區和平穩定，菲方也願為東協與中國大陸關係發展發揮積極作用。