波洛西訪台消息 學者：美國正形塑「遠東烏克蘭」

美國眾議院議長波洛西即將訪台的消息釋出後不久隨即確診，而宣布延後亞洲行程。但波洛西訪台消息，仍在兩岸輿論場掀起不少漣漪，究竟美國想要形成什麼樣的兩岸政策？成功大學政治學系教授周志杰認為，美國正在一步一步形塑台灣成為「遠東的烏克蘭」。

波洛西將訪台的消息傳出後，大陸外交部發言人趙立堅隨即公開表態，如果美方一意孤行，北京必將「採取堅決有力措施」；中共官媒環球時報前總編輯胡錫進更建議共軍封鎖台灣上空、飛越台灣島。顯然對此消息有非常強烈的反彈，同時台灣跟美國官方對於消息傳出後的態度都未否認也未證實。

對於，周志杰指出，這是一種心理戰、也是「回馬槍牽制」，要警告北京「不要見獵心喜」，同時也是在測試蔡英文是不是有烏克蘭總統澤倫斯基的潛力。但這也會給執政黨帶來壓力，「從嘴巴抗中到拿起武器防衛，當中對執政黨的風險是存在的」。

至於波洛西訪台消息，周志杰解讀美方可能有幾個目的：第一，在美國總統拜登較為弱勢的格局下，為民主黨期中選舉選情加分；第二，測試北京耐受程度、並在俄烏戰爭下，幫助民主黨行政部門一起制約北京。

至於目前的美台關係，周志杰分析，美國現在一步一步、一點一滴強化台灣抗中意識、形塑台灣成「遠東烏克蘭」。但是周至杰強調，上述波洛西訪台欲達成之目的所產生各種對兩岸關係造成緊張的後果，其實都是要由全體台灣人民承擔，周志杰呼籲蔡英文應該把兩岸和平作為「底線思維」、執政黨應該要「三思而後行」。