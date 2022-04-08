打虎不手軟 原中國印鈔造幣廠總公司董事遭「雙開」

據中央紀委國家監委網站8日消息，據中央紀委國家監委駐中國人民銀行紀檢監察組、河北省定州市監委消息，先前原中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事陳耀明因涉嫌嚴重違紀違法問題，去年12月底主動投案，接受紀律審查和監察調查。近日調查結果顯示其利用職務權力收受可能影響公正職務的財物等，因此遭到「雙開」（開除黨籍、開除公職）

網站消息羅列陳耀明罪行稱其嚴重違反中央八項規定精神，收受可能影響公正執行公務的財物；違反組織紀律，在幹部職工錄用中利用職權或職務上的影響力為親屬謀取私利；違反廉潔紀律，違規經商辦企業，違規持有非上市公司股份，違規多佔公有住房；涉嫌受賄犯罪，利用職權便利在公司經營、承接印製公司及其下屬企業相關業務、安排親屬工作等方面為他人提供幫助，索取或非法收受巨額錢款。

中紀委訊息表示，陳耀明身為黨員領導幹部、國家公職人員，喪失理想信念，目無黨紀國法，將公權力淪為謀取私利的工具，嚴重違反中共中央八項規定精神、黨的組織紀律和廉潔紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂不收手、在黨的十九大後仍不知止，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

陳耀明1964年出生湖南衡陽，大學畢業，1984年8月參加工作，1996年3月加入中國共產黨，1997年2月任海南華森公司總經理，2000年4月任上海印鈔廠副廠長，2001年8月任原中國印鈔造幣總公司黨委委員、副總經理（其間於2016年3月至2018年3月掛職任內蒙古阿拉善盟副盟長），2021年1月任原中國印鈔造幣總公司黨委委員、董事，上任不到一年，2021年11月被免職。