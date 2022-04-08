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陸外交部：希望波洛西早日康復 並立即取消訪台

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。歐新社
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。歐新社

針對美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）因新冠陽性而推遲訪台行程，大陸外交部發言人趙立堅在8日下午例行記者會中表示，中方近來就波洛西訪問台灣表達了明確的立場，中方官員也對美方就此進行了嚴正交涉。

趙立堅說，他對波洛西感染新冠病毒表示慰問，希望她早日康復，「她應該做的不是推遲訪問，而是立即取消訪問」。

根據新華社發自華盛頓的報導，針對美波洛西原訂近日訪台，後因新冠檢測陽性而推遲，中國駐美國大使館7日表示，連日來，中國駐美大使秦剛及使館就媒體報導波洛西將訪台向美國會和行政部門提出嚴正交涉並表明中方嚴正立場，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，取消波洛西訪台計劃。

波洛西 美國 趙立堅

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