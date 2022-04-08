大陸駐美使館要求美方 取消眾議長波洛西訪台計劃

根據新華社發自華盛頓的報導，美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）擬於近日訪台，後因新冠檢測陽性而推遲，中國駐美國大使館7日表示，中方要求美方取消波洛西有關訪台計劃。

中國駐美使館發言人說，連日來，中國駐美大使秦剛及使館就媒體報導波洛西將訪台向美國會和行政部門提出嚴正交涉並表明中方嚴正立場，要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，取消波洛西訪台計劃。

大陸國務委員兼外長王毅7日在與法國總統外事顧問博納通電話討論烏克蘭問題時也特別提到，美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯「竄訪」台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

國台辦發言人馬曉光7日也對此回應稱，如果波洛西訪台，大陸將堅決回擊，堅定捍衛主權和領土完整。馬曉光強調，對台獨分裂行徑和美方損害大陸核心利益的錯誤言行，中國大陸絕不姑息。

波洛西辦公室發言人7日在社交媒體上表示，波洛西當天的新冠病毒檢測結果呈陽性，將依照美國疾病控制和預防中心指南進行隔離，同時推遲率國會代表團出訪亞洲的計劃。