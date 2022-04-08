陸副總理胡春華：千方百計穩定和擴大就業

受到國際情勢與疫情影響，中國大陸經濟前景面臨諸多挑戰。繼發改委在各地召開第1季經濟增長情勢摸底會議後，據新華社報導，中共中央政治局委員、國務院副總理胡春華7日在北京主持召開就業形勢座談會，強調要千方百計穩定和擴大就業。

胡春華指出，要繼續做好「六穩」、「六保」工作，並把穩就業放在更加重要位置。

他提到，當前受疫情等因素影響，就業工作面臨的形勢複雜嚴峻。人社部門要會同有關部門，加快推進相關政策落地見效，及時解決企業面臨的困難和問題；而各類就業服務機構要充分發揮自身優勢，加強訊息推送、就業指導、職業介紹等服務，不斷提高就業服務質量和水平。各類企業是穩就業的主體，在追求自身發展的同時要積極履行社會責任，努力穩定和擴大就業崗位。

胡春華強調，要加強就業形勢跟蹤分析，密切關注就業領域的情勢變化，認真聽取多方意見，如研究機構、就業服務機構、企業等方面意見，並根據形勢變化提出新的政策建議，為穩就業大局多作貢獻。

此前，胡春華於2日召開外貿形勢座談會，強調要千方百計穩外貿，並指出外貿所處的外部環境更趨嚴峻複雜，發展面臨諸多風險挑戰，實現穩外貿目標需要付出更大努力。