王毅：波洛西若訪台 是公然踩踏「一個中國」紅線

據7日多家美媒報導，美國國會眾院議長波洛西預計在10日訪問台灣，該訊息引發中方嚴正抗議。據中新社訊息，大陸外交部長王毅7日同法國總統外事顧問博納通電話時表示，美眾議院此舉是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。當日稍晚，美國眾議院議長波洛西發言人表示，波洛西新冠檢測結果呈陽性，訪問亞洲行程將推遲。

王毅指出，當前國際局勢動盪加劇。美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏「一個中國」紅線，這是赤裸裸的雙重標準。

王毅進一步表示，美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

大陸外交部發言人趙立堅在7日例行記者會中表示，如果波洛西訪台將是「四個嚴重」：嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。

在引發中方強烈不滿後，當日晚間，波洛西的發言人稱波洛西新冠檢測結果為陽性。該聲明還稱佩洛西將按照美國疾控中心的指導建議進行隔離，因此由她帶領的美國國會訪問亞洲代表團的行程也將推遲。