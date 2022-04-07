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薄熙來任內「大管家」涉巨額貪腐 遭提起公訴

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
又有中共前高級幹部被提起公訴，這次是薄熙來的大管家徐鳴。（中新社）
又有中共前高級幹部被提起公訴，這次是薄熙來的大管家徐鳴。（中新社）

中共重慶市委書記薄熙來任內的重慶市委副秘書長、政研室主任徐鳴，因收受巨額賄賂，4月7日遭廈門中級法院提起公訴。

據多維新聞網報導，檢察機關的起訴內容指出，徐鳴利用職務上的便利，為他人謀取利益，或者利用職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；他離職後利用原擔任重慶市委常委、秘書長等職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額巨大，依法應當以受賄罪、利用影響力受賄罪追究其刑事責任。

報導並指出，徐鳴出生於1958年1月，安徽鳳陽人，曾任大陸商務部市場體系建設司司長、政策研究室主任、綜合司司長等職。

2008年4月，徐鳴調職重慶，歷任市委副秘書長、研究室主任，市委秘書長、研究室主任、市直屬機關黨工委書記等職。2010年12月升任重慶市委常委，先後兼任市委秘書長、兩江新區黨工委書記、管委會主任等職。2012年6月後不再任重慶市委常委，只擔任兩江新區黨工委書記、管委會主任。2013年調任大陸國家糧食局副局長，至2018年3月退休。2021年7月13日，中共中央紀委國家監委網站消息，徐鳴涉嫌嚴重違紀違法被查。

由於徐鳴不僅是薄熙來擔任大陸商務部長時的部下，還具有薄熙來任重慶市委書記任內重要幹部的經歷，被認為是薄熙來的大管家。2022年1月24日，中共中央紀委國家監委網站公布將徐鳴開除黨籍。

薄熙來 黨工 中共

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