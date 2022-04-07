港人依親來台趨嚴？ 陸委會：未有個別限制

有報導稱，港人以依親方式移民台灣，目前審查至少增加了政治和謀生能力兩項因素。陸委會7日表示，相關報導並不正確，目前政府沒有針對依親來台移民有任何個別限制；對於部分申請個案，特別是有些個案仍在中國大陸任職，才會要求說明來台緣由及來台居留的規畫。

寶島移民負責人表示，港澳配偶要依親一個台灣人，比陸配依親還難，申請都被拒絕，申請者不可擔任公務員，同時，港澳配偶依親台灣公民，被政府要求港澳配偶來到台灣要有謀生的能力。

邱垂正於7日的例行記者會上指出，2020年8月修訂的「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」，第22條、第30條是針對申請所有各種的申請事由增列涉入因素，包括在中國大陸或曾任職中國大陸黨政軍相關職務，針對這個涉入因素比較明顯的一些案子，為了強化國安查核，就需要當事人加以提報，但這不是唯一的審查標準，只是提高審查程度，只要經過聯審會查核，沒有國安方面的相關疑慮，均會予以許可，

他強調，希望不管是港人或從其他地方來台居留、定居，都能夠在台深耕，建立在地的認同感。對於部分申請個案，特別是有些申請個案仍然在中國大陸任職，就會特意要求說明來台緣由及來台居留的規畫，以做為裁量可否許可的依據，「我想這也是合情合理的一個審查規範」。

邱垂正表示，目前港澳居民申請來台居留定居，主管機關都會要求盡量填寫相關事由的申報書，也建請申請人如實填寫，這樣可以減少補件承轉的時間，如果表格不夠也可以自行增列，在實務上已經有許多的申請人另附補充說明，可以充分說明自己來台的原委，相關機關都會依法受理審查。

此外，台灣香港協會理事長桑普批評政府，讓港人來台卻吝於給予實質的公民權利，無法參與政治也難以在台生根、建立在地認同感。對此，邱垂正強調，桑普給政府很多善意的建議，「他也說這個不是批評，我們能夠理解。」

他說，港人如經許可定居，或是定居後就享有公民的身份，惟登記為公職候選人、擔任軍職及組織政黨，這些條件必須在台設籍滿10年才擁有，其餘國民的權益跟國人並無二致，其他外國人也都是類似的規範。

邱垂正指出，對於定居申請案，相關機關都依法依規，每個個案逐一審查，只要沒有國安疑慮都會許可定居。近年來也可以看到，許可定居的人數每年都有增長，從2018年的1090人，到2019年的1474人，到2020年的1576，到去年的1685人，都呈現成長趨勢。特別是港人移民，都會從居留開始，居留人數這兩年都破萬，「那定居當然有一些時間先後」。

他說，要強調居留和定居是不同階段，申請有時間差，人數也不能直接相比，各國情形皆然，陸委會未來也會持續盤點研議相關規範，給予港人更實質的制度性協助。