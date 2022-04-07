是否繼續處分陸資媒體？陸委會：認定後依法裁罰

香港鳳凰衛視台北站由於公司股權變動被認為是陸資企業，政府未來是否會針對其他可能有陸資背景的媒體，有進一步的管制或處理？陸委會發言人邱垂正稱，依照《兩岸人民條例》第73條規定，有認定陸資企業的門檻，在台公司如果因為股權變動或人事變動而符合要件，應該認定為陸資企業，主管機關會依法予以裁罰，並要求停止、撤回投資。

邱垂正指出，政府目前並未開放中國大陸企業來台投資大眾傳播媒體，對於經濟部處分鳳凰衛視，陸委會尊重主管機關權責。他並說明，鳳凰衛視現在是香港註冊登記媒體，業經主管機關認定為陸資企業，依法不得在台從事大眾傳播相關活動。同時他提醒，國內如果有相關傳媒事業涉及股權、人事變動，而涉及違反《兩岸人民條例》第73條或相關許可辦法規定，陸委會也會會同主管機關依法查處。

有記者提問，鳳凰衛視是否會由政府認定為「中共官媒」？邱垂正表示，資金的部分，對於中資規避法規審查取巧繞道來台，相關機關都會依法處理，至於認定是不是中共官媒，要特別強調，目前政府並沒有開放中共官媒來台，「還沒開放中國大陸企業來台投資傳媒，更不要說官媒」，他重申，對於中共官媒來台採訪，「我們有一套管理機制，國人也不得任職中共官媒」，媒體屬性會由主管機關會同相關機關審認。

還有媒體問及，除了股權占比是一大風險外，實質影響力也是判定是否為陸資企業的標準，而何為實質影響力？邱垂正則答覆，會由主管機關會商各相關機關，依個案情形進行審認。再者，鳳凰衛視股權架構改變，經濟部也給予改善限期，如果5月14日前改善，是否能重新申請在台灣運行？邱垂正回應，主管機關可以依法裁處，也可要求其停止、撤回投資或改正，可以給一段時間調整。