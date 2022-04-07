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李明哲下周「5年刑滿」 我籲陸方盡速告知釋放日期

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
李明哲的妻子李凈瑜。圖／聯合報系資料照
李明哲的妻子李凈瑜。圖／聯合報系資料照

台灣人權工作者李明哲被中國大陸以「顛覆國家政權罪」判刑五年，下周四（4月14日）是他刑滿期限，外界關注李明哲是否能如期釋放返台。陸委會7日對此表示，呼籲陸方應盡速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期，也會持續透過既有管道向陸方轉達家屬關切的各項權益。

陸委會副主委邱垂正於7日舉行的例行記者會上指出，李明哲自2017年3月19號，遭到中國大陸關押迄今已經快滿五年，期間陸委會持續關注他在中國大陸關押的情形，以及關注他的身體健康狀況，也多次透過既有管道向陸方要求，應確保李明哲的相關權益，並協助家屬赴陸探視迄今已經有16次。

他說，自疫情以來，陸委會也多次向陸方了解李明哲在陸服刑的健康狀況，也傳達讓李明哲假釋、允許撥打親情電話，以及對外通信，並盡速告知我方和李明哲家屬，李服刑期滿釋放返台的具體時間，以落實保證李明哲及其家屬各項司法權益。

邱垂正強調，對於李明哲人身自由基本權益的保障，持續呼籲陸方應盡速告知李服刑期滿釋放返台的具體日期，陸委會也會持續透過既有管道向陸方轉達家屬關切的各項權益。

陸委會7日呼籲陸方應盡速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期。記者林汪靜／攝影
陸委會7日呼籲陸方應盡速告知李明哲服刑期滿釋放返台的具體日期。記者林汪靜／攝影

李明哲 陸委會

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