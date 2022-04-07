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美官員關切中共犯台 陸外交部：玩火者必自焚

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
中國大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞
中國大陸外交部發言人趙立堅。澎湃新聞

美國財政部長葉倫、美國常務副國務卿薛曼近日相繼對中國大陸犯台的可能表態。中國大陸外交部發言人趙立堅7日回應指出，美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利，「這是在玩火，玩火者必將自焚。」

美國財政部長葉倫6日表示，如中國大陸侵略台灣，美國有能力和決心採取與制裁俄侵烏同樣的行動；美常務副國務卿薛曼說，中方應從西方在俄烏衝突問題上的協調反應中吸取教訓，即任何武力奪取台灣的行為均不可接受。

趙立堅對此重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內戰遺留問題，用什麼方式解決台灣問題是中國內政，任何外國無權干涉。」

他說，「中國人民捍衛主權和領土完整的決心和意志堅定不移」，我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的願景，但保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂活動。

趙立堅指出，當前台海局勢面臨新一輪緊張，根源是台灣當局一再企圖倚美謀獨，而美方一些人有意搞以台制華。他說，美台相互勾連，個別人甚至蓄意將台灣和烏克蘭這兩個有著本質區別的問題相提並論，企圖混淆視聽，趁亂漁利，「這是在玩火，玩火者必將自焚。」

美國 趙立堅

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