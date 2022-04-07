香港特首將換屆 陸委會：仍推動台港正向發展

香港政務司司長李家超4月6日辭職，宣布有意參選下屆特首，對台港關係會有何影響？陸委會副主委邱垂正4月7日於例行記者會上表示，此次香港特首選舉係由北京一手操控，不符合港人期待，不予評論。

邱垂正並指，我方長期以來均秉持互惠原則，以台港民眾福祉為優先，積極推動台港關係正向發展，因此不論下屆特首由誰當選，均會秉持互惠原則，促進台港各領域正向交流的一貫政策立場不會改變。

對於即將卸任特首的林鄭月娥，邱垂正表示，現任香港特首執政表現，應由港人評價，而香港媒體、輿論、民調，對其治理表現都已充分表現，她對香港的功過如何，相信各界自有公評。

台港關係近年來頻頻探底，從2018年潘曉穎命案後雙方在司法問題上的意見相左延續至今，2021年5月18日，港府宣布停止駐台辦事處（香港經濟貿易文化辦事處）運作，陸委會則指港府強迫我駐港辦事處人員簽署「一個中國承諾書」，否則不續發工作簽證，導致駐港辦事處員工簽證到期後只得返台，留下港籍雇員處理日常事務，據了解，目前已無官員派駐在港。