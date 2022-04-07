美眾院議長將訪台 陸專家：中方或採外交制裁、軍演反制

美國聯邦眾議院議長波洛西預定10日訪台，大陸專家稱，若波洛西訪台成行，中方可採取外交制裁、軍事演習等措施反制，並稱，如果觸及到大陸的反分裂國家法相關條款，解放軍將會採取斷然措施來解決台灣問題。

據環球網報導，大陸外交學院教授李海東表示，毫無疑問這依舊是美國的切香腸戰術，一點一點地向前拱。近年來，美推出台灣旅行法、對台六項保證入法，以及美議員或官員不斷訪台等，這些漸進式的動作累積起來，可表明美國對台政策已出現了很大變化，美國官方此前承諾的一個中國政策內涵，已與以往不同，日趨空心化和虛化了。

李海東並指，這同時表明，儘管拜登政府承諾堅持一個中國政策，不支持台獨，但美國對華政策的欺騙性、兩面性的老毛病暴露無遺。

至於當前烏克蘭危機還在膠著狀態中，波洛西此時訪台的戰略意圖是什麼？李海東認為，美國的政治精英非常傲慢地認定，美國能夠在歐洲和亞太地區，同時應對其刻意製造出來的與俄羅斯和中國之間的兩場大危機，但事實上美國的政治精英對自身實力與其確定的政策目標之實現間，存在著巨大的差距，美國在伊拉克和阿富汗遭受巨大失敗的現實，就是最好的例證。

另一位匿名專家表示，波洛西訪台恰反映出美國在歐洲和亞洲兩大戰略方向的不同應對策略，在歐洲，美國正集中精力用武力對付俄羅斯，展示其硬實力；在亞洲，美國則以外交行為應對中國，展示軟實力，一硬一軟，力圖在兩個方向同時取得勝利。

李海東表示，台灣問題是中美關係最敏感、最核心、最關鍵的基石性問題，美國對台政策這種切香腸的策略實際上是在玩火。他並指，大陸外交部的回應釋放信號非常清晰，接下來可關注，包括解放軍在內等相關部門採取何種行動，相關部門採取更有力行動非常有必要，以防止美國在台灣問題上採取更加激進的動作。

大陸軍事專家宋忠平說，大國無戲言，言必信，行必果。如果美方一意孤行，中方必定會採取有力反制措施。

報導指，反制措施或將包括兩方面，首先是解放軍演訓活動，宋忠平稱，其實不需要刻意去提前規劃，進行特殊安排，事實上解放軍時刻準備著，時刻在展開訓練，以不變應萬變。「美國挑釁不斷加碼導致的一個結果是，解放軍抓緊時間做好軍事鬥爭的準備，如果觸及到反分裂國家法的相關條款，解放軍會採取斷然措施來解決台灣問題。美國的這些政客是跳梁小丑，其不斷刺激中國大陸，刺激過度會引起大陸的強烈反應，不排除採用武力的方式來解決台灣問題。」

宋忠平還說，除了軍事鬥爭準備之外，中方也可以對這些訪台的美國議員進行外交制裁。此前中方已對多名美國反華議員進行外交制裁。