中國重申北約是冷戰產物 「早就應該成為歷史」

中國大陸持續抨擊北約的存在和東擴行徑。據央視報導，中國大陸外交部發言人趙立堅7日表示，中方在北約東擴問題上的立場是十分明確的，「北約是『冷戰』的產物，早就應該走出歷史。」

據報導，有記者在7日的中國大陸外交部記者會上提問，芬蘭正在考慮加入北約，中國曾表示反對北約繼續擴張，如果有國家要加入北約的話，中方會做出什麼反應？

對此，趙立堅回應，首先我不回答假設性的問題。他接著說，中方在北約東擴問題上的立場是十分明確的，北約是冷戰的產物，早就應該成為歷史。

趙立堅還表示，我們奉勸有關國家在和北約發展關係時，要謹慎行事。

在此之前，趙立堅6日也曾表示，美英澳三邊安全夥伴關係，終極目標是打造亞太版「北約」，徹頭徹尾服務維護美國霸權之私。亞太國家當然堅決反對。本月1日，趙立堅也在記者會上抨擊北約，表示北約本應隨著蘇聯的解體走入歷史，認為由美國主導的北約東擴，直抵俄羅斯邊境，一步步將俄羅斯逼到牆角。

值得注意的是，北約各國外長正在6至7日會議上，討論北約新的戰略構想。北約祕書長史托騰柏格5日曾表示，該構想將首次考慮中國在全球舞台上日益增長的影響力和脅迫性政策的挑戰。