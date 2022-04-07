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今年第17虎 青海省委常委李杰翔遭查

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
青海省委常委李杰翔。北京日報
青海省委常委李杰翔。北京日報

中共「打虎」工作持續推進。據中央紀委國家監委（中紀委）7日通報，青海省委常委、省人大常委會副主任、黨組書記李杰翔涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。

公開資訊顯示，李杰翔1964年出生，內蒙古準格爾旗人，早年在家鄉內蒙古工作30多年，曾任呼和浩特市長，2017年5月升任自治區黨委常委，並兼任通遼市委書記。

2019年，李杰翔跨省調動，擔任青海省委常委、常務副省長。 2022年1月，改任省人大常委會副主任。

據北京日報旗下長安街知事報導，李杰翔最後一次出席公開活動，是3月31日青海省十三屆人大常委會第三十一次會議在西寧舉行，他出席會議，並主持閉幕會議。

報導還提到，李杰翔擔任內蒙古呼和浩特市長時，當時的市委書記為雲光中，他已於2019年6月被查，並因受賄人民幣9432萬多元，於2020年11月被判處有期徒刑14年。

據統計，李杰翔是今年落馬的第17名大陸中管幹部，也是十九大後，青海省落馬的第3名副省級幹部。在此之前，青海副省長、海西州委書記文國棟，省檢察院檢察長蒙永山，已分別於2020年9月、2021年6月被查。

內蒙古 人大常委會

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