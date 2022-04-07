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美軍售助台防空 陸國防部：解放軍將採「有力措施」

聯合報 / 記者陳政錄／即時報導
大陸國防部發言人譚克非。截圖自央視
大陸國防部發言人譚克非。截圖自央視

面對美國總統拜登任內第三度對台軍售，大陸國防部7日回應表示，敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷對台軍售計劃，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。

大陸國防部還表示，「中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。」

美國國防安全合作署（DSCA）5日宣布，美國國務院同意對台軍售，將派專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支援等技術援助，預計總額為9,500萬美元（約合新台幣27億元）。

對此，大陸外交部、國台辦6日已分別回應譴責美國、重申一中原則，並表示中方將採取堅決有力措施。

據央視報導，大陸國防部7日還回應表示，「美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是『八·一七』公報規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益」。

大陸國防部認為，此舉嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。

對於美方軍售，我國防部指出，對美方的軍售決定，表達誠摯的感謝。國防部新聞稿說，此次軍售顯示美方對台灣國防安全重視，台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平與穩定。

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