陸國防部：堅決反對美台軍售
美方批准向台灣出售總額為9500萬美元的軍事技術及相關設備，大陸國防部回應美方此舉嚴重破壞中美兩國兩軍關係和台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對，向美方提出嚴正交涉。
繼大陸外交部、國台辦發言回應抨擊美台軍售案後，陸國防部今天再加入回應，國防部新聞發言人譚克非表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報規定，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權和安全利益。
他說，台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中國核心利益，絕不允許任何外來干涉。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，立即撤銷上述對台軍售計畫，停止美台軍事聯繫，以免對兩國兩軍關係造成進一步破壞。中國人民解放軍將採取有力措施，堅決挫敗任何形式的外部勢力干涉和台獨分裂圖謀，堅定捍衛國家主權和領土完整。
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