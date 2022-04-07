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兩岸若開戰有誰來救 黃介正拋「四個關鍵」

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
黃介正指出，是否有外國協防台灣有四個關鍵。記者廖士鋒／攝影
黃介正指出，是否有外國協防台灣有四個關鍵。記者廖士鋒／攝影

俄烏戰爭牽動台海局勢，社會關注若是兩岸不幸開戰，台灣是否會有外援？ 4月7日上午，台灣國際戰略學會於台北福華飯店舉行《「烏克蘭戰爭效應」美日戰時會協防台灣嗎？》座談會，與會學者針對美國、日本是否會協防台灣，進行深入討論。

其中，即將赴美擔任國民黨駐美代表的國民黨國際部主任黃介正表示，協防可以是廣義的也可以是狹義的，對一般人民來說，大部分認為是武力協助。黃介正指出，狹義的武力協防，可能有兩個解讀，一個是「你幫我打」、一個是「你幫助我自己打」，這次烏克蘭戰爭美國不出兵是一個很深的提醒。

他提醒四個關鍵。首先是「適法性」很重要，尤其是聯合國怎麼看這件事，聯合國的決議可以給協助台灣的國家合法性，並且需要關注可以協助台灣的國家的法律適用、解釋，這干係到合理化對台灣的協助。第二個則是時機，要看可協助台灣的國家當時領導人是誰，「這個差別很大」，有的優柔寡斷、有的暴虎馮河，並且要關注該國是否有重大的政治日程，和「預警時間」的考量，黃介正強調，這次烏克蘭戰爭已經有8年的預警時間。

第三則是「地緣」，黃介正認為，看待台海問題時，各國考慮的重要因素是空中跟海上交通線，如果台海發生危機，會被阻絕的海空域有多大、多久，這是台灣的戰略地理位置的重要影響。地緣因素還包括「升級」，要看的是「橫向升級」，會不會不只是兩岸打、有別人參與。若是橫向擴散，影響就不一樣。

最後，黃介正提出要考量「協防力道」。他認為，有關國家一定會考慮協防形式，可能自身武裝力量跟共軍不接觸，另外是考量「哪些是合適的協助」，這干係到各國武器系統差異巨大，他過去聽到美軍將領說，即使親如英美兩國，在利比亞戰爭中，還劃線避免雙方誤擊，光憑這點可想到，國際朋友如果想出手，只要進入台海，要考量的就很複雜。

黃介正指出，這次烏克蘭替台灣做模擬考，台灣可以不流血，還可以討論，要感謝老天眷顧台灣。他認為海峽兩岸若開戰，一般會認為是民主跟威權鬥爭，但在很多其他國家來看，這其實是兩掛漢人延續兩千五百年的慣性，繼續網內互打的延伸而已。

俄烏戰爭 烏克蘭 台海

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