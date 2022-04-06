聽新聞
test
0:00 / 0:00
美國再度軍售台灣 陸外交部：美方應撤銷
美國宣布新的對台軍售案，內容為「愛國者專案人員技術協助」（Patriot Contractor Technical Assistance），價格為9500萬美元（約合台幣27.2億元），大陸外交部發言人趙立堅在4月6日例行記者會上回應表示，美國有關行徑嚴重損害中國主權、中美關係和台海和平穩定。他並敦促美方停止對台軍售和美台軍事聯繫。
據中國青年報報導，趙立堅指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」特別是「八一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。
趙立堅強調，美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，並稱，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言