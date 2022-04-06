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美國再度軍售台灣 陸外交部：美方應撤銷

聯合報 / 記者廖士鋒／即時報導
大陸外交部發言人趙立堅要求美國撤回對台軍售案。（美聯社）
大陸外交部發言人趙立堅要求美國撤回對台軍售案。（美聯社）

美國宣布新的對台軍售案，內容為「愛國者專案人員技術協助」（Patriot Contractor Technical Assistance），價格為9500萬美元（約合台幣27.2億元），大陸外交部發言人趙立堅在4月6日例行記者會上回應表示，美國有關行徑嚴重損害中國主權、中美關係和台海和平穩定。他並敦促美方停止對台軍售和美台軍事聯繫。

據中國青年報報導，趙立堅指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反「一個中國」原則和「中美三個聯合公報」特別是「八一七」公報規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定，中方對此堅決反對，予以強烈譴責。

趙立堅強調，美方應恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計畫，停止售台武器和美台軍事聯繫，並稱，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。

趙立堅 軍售

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