國台辦：民進黨用台人血汗錢買美武器 把台人推向火坑

美方於5日宣布新一波對台軍售，將對台灣出售價值約9,500萬美元的「愛國者」導彈技術協助項目，派遣專業人員赴台提供愛國者防空系統、相關設備與後勤支持等技術。對此，國台辦發言人馬曉光於6日以書面形式回應表示，民進黨拿台灣民眾血汗錢買武器以謀取政治私利，只會把台灣民眾推向火坑

馬曉光指出，美國向台灣地區販售武器，嚴重違反「一個中國」原則與「中美三個聯合公報」，特別是《八一七公報》（全稱《中美就解決美國向台出售武器問題的公告》）規定。馬曉光正告美方應立即糾正對台軍售的錯誤行徑，停止在涉台問題上玩火。

對於民進黨，馬曉光說，「民進黨當局勾連外部勢力謀『獨』挑釁，企圖『以武拒統』，拿台灣同胞血汗錢購買武器，謀取政治私利，只會把台灣同胞一步步往火坑裡推。」

稍早，外交部發言人趙立堅對於美方對台灣出售武器一事也表示，美方嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，嚴重損害中國主權和安全發展利益，嚴重損害中美關係和台海和平與穩定。中方對此堅決反對，予以強烈譴責。他並呼籲美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，撤銷上述對台軍售計劃，停止售台武器和美台軍事聯繫，中方將採取堅決有力措施，堅決捍衛自身主權安全利益。